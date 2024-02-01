Буданов розповів, яка зброя може допомогти Україні перемогти РФ

На даний момент Україна потребує гаубиць та снарядів, які "є одним з найбільш вирішальних факторів" у війні. Крім того, для того, щоб завдати військової поразки РФ, українським силам потрібні штурмовики, подібні до А-10 (США). Таку думку висловив голова ГУР Кирило Буданов в інтерв'ю СNN, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

Зокрема, Буданов зізнався журналістам, що хоче бачити в руках України штурмовики, подібні до американського А-10.

"Це те, що дійсно може допомогти завдати військової поразки Росії" , - сказав він.

Як зазначає СNN, попри те, що цьому літаку вже кілька десятиліть, він прославився своєю майстерністю проти іракської бронетехніки під час першої війни в Перській затоці і досі користується похвалою серед пілотів та американських солдатів, навіть попри те, що Конгрес США прагне виключити його з арсеналу ВПС США.

За словами голови ГУР, Україні необхідно "різке збільшення" кількості гармат, зокрема, гаубиць, незалежно від їх віку і типу, оскільки роки бойових дій позначаються на українських далекобійних гарматах.

За його словами, боєприпаси також життєво важливі, оскільки "снаряди є одним із найбільш вирішальних факторів у цій війні".