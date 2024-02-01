Боррель закличе ЄС якомога скоріше збільшити військову допомогу Україні

Очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що під час позачергового саміту ЄС закличе лідерів якомога швидше ухвалити необхідні рішення для збільшення військової допомоги Україні. Про це він сказав журналістам перед початком спеціального саміту в Брюсселі, повідомляє Європейська правда.

"Я закликатиму їх якомога швидше знайти рішення, адже часу більше немає. Наступного місяця нам потрібно збільшити військову підтримку Україні" , – сказав він.

За його словами, загарбницька війна Росії проти України – це найбільша загроза європейській безпеці.

"Уже минуло майже два роки відтоді, як РФ почала цю несправедливу й невиправдану війну проти України, щоб зруйнувати країну та розділити її на частини. Вона продовжує це робити. Ми можемо й повинні робити більше, щоб підтримати Україну. І якщо ми не зробимо цього, то заплатимо високу ціну" , – зазначив Боррель.

Також високий представник Євросоюзу наголосив, що ЄС потрібно докласти більше зусиль у виробництві боєприпасів для передачі їх Україні.