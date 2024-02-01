У законопроєкті про мобілізацію все ще є норми, які "викликають сумніви" – нардеп
З нового законопроєкту про мобілізацію за рекомендацією парламенту прибрали частину "суперечливих норм". Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє Ліга.net.
За його словами, у новій редакції залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".
Він зазначив, що документ містить багато правильних норм — терміни демобілізації, додаткові відпустки та інше, але все ще потребує доопрацювання.
"У існуючому вигляді буде складно знайти під нього голоси у Раді. А нам потрібно, щоб мобілізація не була зірвана, адже держава сьогодні під величезною загрозою", — заявив Чернєв.