У законопроєкті про мобілізацію все ще є норми, які "викликають сумніви" – нардеп

З нового законопроєкту про мобілізацію за рекомендацією парламенту прибрали частину "суперечливих норм". Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" та заступник голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, повідомляє Ліга.net.

За його словами, у новій редакції залишилися і додалися норми, які "викликають сумніви щодо їхньої доцільності".

Він зазначив, що документ містить багато правильних норм — терміни демобілізації, додаткові відпустки та інше, але все ще потребує доопрацювання.