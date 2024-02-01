Україна хоче отримати 4,5 млрд євро з нового пакету ЄС вже в березні

Схвалена Європейською радою програма Ukraine Facility на 50 млрд євро повинна бути затверджена Європейським парламентом наприкінці лютого. Перший надійде в березні, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Ми розраховуємо отримати перший платіж обсягом 4,5 млрд євро вже у березні" , - повідомила перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, фінальний регламент має ухвалити Європарламент під час пленарної сесії, запланованої на 26-29 лютого 2024 року.

Програма ЄС на 50 млрд євро

Програма Ukraine Facility Європейського Союзу передбачає надання Україні 50 млрд євро впродовж 2024-2027 років. З цієї суми 39 млрд євро будуть спрямовані до державного бюджету для посилення макрофінансової стабільності.

У рамках програми також передбачений спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, обсяг якого становитиме 8 млрд євро. Фінансування в рамках цього інструменту зможуть отримати інвестори через ЄБРР, ЄІБ та інші міжнародні інституції. Очікується, що реалізація проєктів в межах цього інструменту дозволить залучити додаткові 30 млрд євро інвестицій.

Також бюджет програми Ukraine Facility передбачає окремий напрямок технічної підтримки, зокрема кошти на покриття відсотків за кредитами в рамках Ukraine Facility, що складатиме 3 млрд євро.