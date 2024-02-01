Зеленський прокоментував схвалення Євросоюзом 50 млрд євро для України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення лідерів Євросоюзу про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро, повідомляє Європейська правда.

"Вдячний Шарлю Мішелю і лідерам держав – членів ЄС за створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility обсягом до 50 млрд євро на 2024–2027 роки" , – написав Зеленський.

Президент окремо підкреслив, що рішення було ухвалене всіма 27 лідерами і що це дуже важливо.

"Це вкотре доводить поту ﻿﻿ жну єдність Євросоюзу" , – додав Володимир Зеленський.

За його словами, продовження фінансової підтримки ЄС для України зміцнить довгострокову економічну та фінансову стабільність України, що не менш важливо, ніж військова допомога та санкційний тиск на Росію.

Нагадаємо, Євросоюз подолав опір Угорщини й погодив﻿ 50 млрд євро для України.