В Ірландії можуть скоротити виплати для біженців з України

Уряд Ірландії може скоротити соціальні виплати для всіх українців, які проживають у державному житлі, незалежно від дати прибуття. Про це заявила міністр соціального захисту населення Хізер Хамфріс, пише Ольга Маджумдар, РБК-Україна.

У лютому набувають чинності нові правила про скорочення виплат лише для новоприбулих біженців.

Виступаючи в Палаті представників Ірландії, Хізер Хамфріс сказала, що у майбутньому може бути прийнято рішення зменшити соціальні виплати всім українським біженцям.

Згідно з новим законом, за який проголосували у нижній палаті парламенту, щотижневі виплати новоприбулим українським біженцям зменшать із 220 євро до 38,80 євро. Уряд також запровадить 90-денний ліміт для українських біженців у державних помешканнях. Але вони матимуть право на повну виплату допомоги на дітей.

"Люди повинні взяти на себе відповідальність і вирішити, що якщо вони збираються залишитися в Ірландії, то їм доведеться або знайти роботу, власне житло, або рухатися далі" , – сказала міністр.

Під час перебування у державному житлі біженці отримають підтримку у пошуку роботи та приватного житла – на ринку оренди або через схему застави будинків Червоного Хреста.

Згідно з новими планами, новоприбулі українці мають залишатися у встановлених центрах розміщення. Перші з них мають бути розташовані в Страдбаллі в графстві Ліїш та Балліогані в Дубліні.

Коли українські біженці залишать державний заклад, вони зможуть претендувати на вищі рівні соціального забезпечення, якщо відповідатимуть вимогам.

Наразі Ірландія надах прихисток понад 110 тисячам людей із України. У державному житлі проживають приблизно 75 тисяч українських біженців. Ще 25 тисяч українців живуть у будинках ірландців.