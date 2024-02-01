Маска визнали найбільш переоціненим керівником компанії в США – Fortune

Гендиректора компаній SpaceX і Tesla та власника соцмережі X Ілона Маска в опитуванні сотні керівників компаній було визнано найбільш переоціненим CEO США.﻿ Про це пише журнал Fortune, який і проводив опитування, повідомляє Економічна правда.

Журнал опублікував результати опитування сотень керівників компаній, де попросив їх оцінити своїх найбільш переоцінених і недооцінених колег. Fortune не уточнив, скільки саме керівників відповіли на опитування.

Ілон Маск, який також був названий найбільш переоціненим CEO в минулорічному опитуванні, цього року отримав 399 голосів. На другому місці опинився генеральний директор Disney Боб Айгер, який набрав 302 голоси.

Керівника Microsoft Сатья Наделла визнали найбільш недооціненим керівником, він отримав 274 голоси. Наделла утримує цей титул вже вісім років поспіль.

Попри те, що Маск був визнаний революціонером у галузі електромобілів та комерційної космонавтики, мільярдера також критикували за надмірно амбітні цілі.