У МЗС України прокоментували рішення Суду ООН за позовом проти Росії

Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Міжнародного суду ООН за позовом проти Росії щодо порушення конвенцій про тероризм і расову дискримінацію. Відповідну заяву оприлюднила пресслужба українського зовнішньополітичного відомства, повідомляє Європейська правда.

У МЗС зазначили, що напередодні Міжнародний суд ООН встановив, що Росія порушила Міжнародну конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародну конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

"Це — перший випадок в історії, коли Міжнародний суд ООН виніс остаточне рішення щодо порушень Росією норм міжнародного права" , – йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що рішення Суду ООН "не залишає жодних сумнівів у тому, що Російська Федерація зневажає міжнародне право".