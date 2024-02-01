Виробництво снарядів у ЄС потроїлося, та цього недостатньо – прем'єрка Естонії
Прем'єр-міністрка Естонії Кая Каллас заявила, що країни-члени Європейського Союзу не досягли мети заявленої в ініціативі щодо надання Україні мільйона снарядів попри те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. Також перед засіданням Ради ЄС вона наголосила, що вважає доречним, щоб кожен із союзників виділяв на оборону 2% ВВП, повідомляє Ліга.net.
Вона наголосила, що зараз лютий, і "здається, що ми не досягли цієї мети [виробити мільйон снарядів, — ред.], але без неї ми були б у гіршому становищі".
"Перше, що добре – це те, що виробництво боєприпасів в Європі потроїлося. Звичайно, цього недостатньо. Це також показало, що обороноздатність європейських країн значно відстає від того, якою вона має бути", — сказала Каллас.
За словами естонської прем'єрки, це чіткий сигнал для всіх, що треба робити більше. Також вона наголосила, що виступає за те, "щоб кожен союзник, принаймні в НАТО, виділяв на оборону 2% ВВП".
Каллас також зупинилася на питанні санкцій проти Росії та їх обходу, оскільки за неофіційною статистикою, імпорт мікрочипів до Росії збільшився. Вона наголосила, що з "20 компаній, які постачають ці мікрочипи, 15 — це західні компанії, а з цих 15 – три європейські компанії".
"Я думаю, що це те, що ми повинні дійсно визнати й щось з цим робити. Тому що якщо компанії думають, що ми отримаємо від цього вигоду і це не має значення – насправді це має значення. Якщо кожен зробить свій внесок, то переломний момент для війни буде набагато ближче, ніж коли кожен намагатиметься обійти й отримати власну вигоду від неї", — підсумувала вона.