Зеленський закликав ЄС створити інструмент для фінансування зброї для України

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні до Євроради закликав створити у Європейському фонді миру, з якого оплачували військову підтримку України, окремий інструмент для України, повідомляє Європейська правда.

Зеленський на початку промови відзначив, що у цьому році дуже важливо, щоби Європа продемонструвала ефективність рішень, оскільки до підтримки Росії долучилася тепер і Північна Корея, на додачу до Ірану, а виконання європейського плану про мільйон снарядів для України поки затримується.

"Це також сигнал глобальної конкуренції, у якій Європа не може дозволити собі програти. Тож сьогодні ваша єдність дуже потрібна для того, щоби створити Фонд підтримки України у рамках Європейського фонду миру. Це надійність і довгострокова підтримка, яку ми маємо протиставити існуючим викликам. Не менше 5 млрд євро на рік, протягом 4 років. Це чіткий пріоритет" , – сказав Зеленський.

Також він закликав європейських лідерів активно включитися у підготовку Глобального саміту миру для обговорення запропонованої Києвом "формули миру".