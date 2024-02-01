Вірменія офіційно приєдналася до Міжнародного кримінального суду

У Вірменії в четвер, 1 лютого, набув чинності Римський статут Міжнародного кримінального суду. Тепер у разі відвідування країни російського диктатора Володимира Путіна можуть заарештувати за ордером МКС, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

Парламент Вірменії ратифікував Римський статут 3 жовтня минулого року. У листопаді Міжнародний кримінальний суд оголосив, що Римський статут для Вірменії набуде чинності з 1 лютого 2024 року.

Ратифікація Вірменією Римського статуту викликала невдоволення російської сторони, оскільки МКС 2023 року видав міжнародний ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей.

Ордер МКС передбачає, що країни, які ратифікували Римський статут, повинні будуть заарештувати диктатора під час відвідування цих країн. МЗС Росії навіть направило ноту у зв'язку з відправленням урядом Вірменії Римського статуту на ратифікацію в Національні збори.

Зазначається, що рішення про приєднання до Римського статуту було продиктовано тим, що влада вбачає в цьому можливість притягнути Азербайджан до відповідальності за скоєні ним військові злочини.

Ордер на арешт Путіна

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала підставою для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини в РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.