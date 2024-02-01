В ГУР заперечують, що видали листа для виїзду Арестовича з України

Головне управління розвідки заперечує, що скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу від ГУР, повідомляє Українська правда.

"Інформація про перетин кордону та виїзд за межі України особи на ім’я Олексій Арестович 4 вересня 2023 року начебто на підставі листа від ГУР МО України, яку опублікувало NGL.media, не відповідає дійсності.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України не надавало вказаній особі ані листів, ані будь-яких інших документів для виїзду за кордон" , – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 лютого журналістський антикорупційний центр NGL.media опублікував інформацію, що колишній позаштатний радник голови Офісу президента, скандально відомий блогер Олексій Арестович виїхав з України завдяки листу Головного управління розвідки Міністерства оборони України й перебуває зараз у Нью-Йорку (США).