Кулеба про 50 млрд від ЄС: Угорщина не зможе щорічно ветувати допомогу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що за домовленістю ЄС про 50 млрд євро для України Угорщина не добилася умови, щоби виплату коштів на кожний наступний рік додатково погоджували. Про це він заявив невдовзі після оголошення про домовленість лідерів ЄС, повідомляє Європейська правда.

Кулеба назвав домовленість "великим рішенням", яке знову підкреслило лідерство Європи.

Він відзначив як важливий позитивний момент те, що це одностайне рішення усіх 27 країн ЄС, включно з Угорщиною.

"Друге: не пройшла норма про те, що щороку потрібно знову на Єврораді ухвалювати рішення про виділення на наступний рік конкретної суми з цих 50 млрд. Тобто, ми маємо багаторічний фінансовий інструмент, і проблема подолання вето зникла – її не буде" , – заявив Дмитро Кулеба.

Міністр вважає, що це рішення чітко продемонструвало, що "втоми від війни" у Європі немає, та що це буде правильним сигналом також для дискусій щодо допомоги Україні у Конгресі США.