На борту знищеного катера "Івановєц" могли бути до 40 моряків – ВМС

На борту російського ракетного катера "Івановєц", про знищення якого заявила українська розвідка, могли перебувати до 40 моряків. Про це заявили Військово-морські сили Збройних сил України, пише Іван Носальський, РБК-Україна.

У ВМС нагадали, що в ніч проти 1 лютого сили Головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили ракетний катер, який охороняв пункт базування у селищі Новоозерне.

За інформацією військових, це суттєва втрата для росіян з огляду на наявність трьох таких катерів проекту 1241.1 у складі Чорноморського флоту РФ та озброєння, серед якого протикорабельні ракети типу "Москіт" з дальністю до 130 кілометрів.

"Наразі тривають пошуково-рятувальні роботи. Враховуючи штатну кількість особового складу 40 моряків, наслідки скорочення корабельного складу РФ теж суттєві" , - уточнили у ВМС.

Також військові нагадали, що це вже не перші втрати у бригаді. Раніше українські військові пошкодили малий ракетний корабель проекту 1239 року "Самум".