Зеленський призначив керівника СБУ в Донецькій та Луганській областях

Президент Володимир Зеленський призначив керівника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить указ президента.

Відповідно до указу №38/2024, Надточія Олександра Миколайовича призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, що вчора, 31 січня, президент звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.

Також нещодавно було призначено нового голову Центру протидії дезінформації й голів Рівненської та Донецької обласних військових адміністрацій.