Зеленський призначив керівника СБУ в Донецькій та Луганській областях
Президент Володимир Зеленський призначив керівника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить указ президента.
Відповідно до указу №38/2024, Надточія Олександра Миколайовича призначено начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, що вчора, 31 січня, президент звільнив начальника Департаменту захисту національної державності СБУ.
Також нещодавно було призначено нового голову Центру протидії дезінформації й голів Рівненської та Донецької обласних військових адміністрацій.