ДСНС: У Миколаївській області четверо людей підірвалися на боєприпасі

Четверо людей підірвались на невідомому боєприпасу у населеному пункті Снігурівської територіальної громади Миколаївської області у четвер, 1 лютого, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ДСНС України.

За даними рятувальників, інцидент трапився близько 14:00 поблизу села Євгенівка Снігурівської територіальної громади. Там на відкритій території 4 чоловіків підірвались на невідомому боєприпасі.

Як розповіли в ДСНС, двоє постраждалих дісталися до медичного закладу самостійно, одного до лікарні транспортували каретою швидкої допомоги.

Пізніше піротехніки винесли тіло загиблого чоловіка на безпечну ділянку та передали медикам.

"Наразі сапери проводять обстеження території. Роботи ускладнюються тим, що подія сталась на захаращеному високою травою полі" , - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що житель Миколаївської області отримав поранення під час роботи у полі. Він підірвався на міні.

В ДСНС розповіли, що українськими піротехніками з початку повномасштабного вторгнення Росії було знешкоджено вже 459 472 вибухонебезпечних предметів.