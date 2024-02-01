WP: Росія отримувала високоточне електронне обладнання з Тайваню

З січня 2023 року російська компанія I Machine Technology імпортувала складне обладнання, визначене як інструменти для верстатів з ЧПК на суму понад 20 мільйонів, виготовлене на Тайвані, котрмй є стратегічним партнером США, повідомляє Економічна правда.

Про це пише The Washington Post (WP) з посиланням на документи, з якими ознайомилась редакція видання.

Газета наводить слова гендиректора компанії I Machine Technology Олексія Бредихіна на корпоративі в червні на чорноморському узбережжі Росії.

"Особливо хочу привітати наших друзів з далекого Тайваню, - сказав він на відеозаписі заходу, розміщеному в мережі. "Вже майже рік ми дуже наполегливо працюємо" , - сказав Бредихін.

Зазначається, що верстати з комп’ютерним керуванням використовуються для складного й точного виробництва, яке є критично важливим у багатьох сферах промисловості, в тому числі, у виробництві зброї.

Компоненти, виготовлені в Тайвані, становили практично весь імпорт російської компанії за перші сім місяців 2023 року, в той час як продажі компанії за цей період припадали переважно на російську оборонну промисловість.

Газета додає що керівництво російської компанії намагалося, зокрема, спрямувати ці зусилля для забезпечення масового виробництва ударних дронів в РФ.

WP нагадує, що Тайвань є стратегічним партнером США. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Тайвань запровадив обмеження на експорт до Росії.

Колишній високопоставлений чиновник Міністерства торгівлі США Кевін Вульф, який раніше очолював агентство, що здійснює експортний контроль США, заявив, що поставки, виявлені виданням, ймовірно, порушували заборони, введені Тайванем і Заходом у січні 2023 року на продаж технологій до Росії у відповідь на війну в Україні.

Він сказав, що ці поставки "безумовно" повинні бути пріоритетом для розслідування правоохоронних органів Тайваню.

"У вас є інструменти, які дуже важливі для виробництва військової продукції. У вас багато зв'язків з військовими кінцевими споживачами і користувачами. У вас є зв'язки з виробниками безпілотників. У вас є велика сума в доларах. Саме тому було запроваджено експортний контроль проти Росії. Це класичне питання пріоритетності правоохоронних органів" , - сказав Вульф.

Ці поставки демонструють, як, незважаючи на режим глобальних обмежень, російська оборонна промисловість залишається потужною завдяки лазівкам в санкціях.

Критично важливі товари продовжують надходити безпосередньо до Росії, а також через Китай та інші країни, які не беруть участі в обмеженнях, додає WP.

"З одного боку, ми цінуємо зусилля наших партнерів, спрямовані на розрив російських ланцюгів постачання. Водночас цього явно недостатньо" , - заявив радник президента України Володимира Зеленського Владислав Власюк.

Верстати були відправлені 63 окремими партіями, з'ясувала газета.

Перші партії на суму 4,47 млн дол були відправлені безпосередньо фірмі Бредихіна від тайванської компанії I Machine Tools.