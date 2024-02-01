ЗМІ: США схвалили план ударів по іранських силах у відповідь на атаку бази в Йорданії

Сполучені Штати затвердили плани кількаденної серії ударів, зокрема по іранських військових об'єктах та об'єктах в Іраку і Сирії, у відповідь на атаки на американські цілі, зокрема на базу на півночі Йорданії, повідомляє Європейська правда.

Про це з посиланням на американських посадовців повідомив телеканал CBS News.

За даними CBS News, конкретний час ударів США по іранських об'єктах і військових залежатиме головно від погоди – щоб запобігти ненавмисному ураженню цивільних осіб, які можуть опинитися в цьому районі в останній момент.

Співрозмовники телеканалу також визнали, що після того, як у середу проіранське шиїтське угруповання "Катаїб Хезболла" оголосило про призупинення військових операцій проти військ США, вони не фіксували нових нападів на місця дислокації американських військ у регіоні.

Водночас джерела CBS News не вказали, що це відтермінує удари американських збройних сил.

Нагадаємо, на початку тижня троє американських військовослужбовців загинули і десятки отримали поранення під час атаки безпілотного літального апарату на американські сили, дислоковані на північному сході Йорданії поблизу сирійського кордону.

Попередньо вважається, що ворожий безпілотник ударив військову базу США через те, що його сплутали з американським дроном.

Глава Пентагону Ллойд Остін, коментуючи атаку, раніше підкреслив, що вона не залишиться без відповіді.