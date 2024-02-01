Міноборони: У ЗСУ вперше почали видавати нову жіночу форму

У Збройних Сила України вперше почали видавати комплекти літньої польової форми, які були виготовлені з врахуванням жіночої антропометрії, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

У нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації. Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах: ІІ та ІІІ. Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

Наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року оголошено тендери на закупівлі цих товарів.

50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.