Залужний назвав основні цілі на 2024 рік у війні з Росією

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй статті для CNN окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії, повідомляє Українська правда.

Про це говорить стаття Залужного для CNN.

Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках:

Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.

Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.

І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості.

За його словами, Україна вже володіє можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності.