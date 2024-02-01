Залужний назвав основні цілі на 2024 рік у війні з Росією
Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний у своїй статті для CNN окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії, повідомляє Українська правда.
Про це говорить стаття Залужного для CNN.
Отже, у 2024 році ми повинні зосередити наші основні зусилля на трьох напрямках:
- Створення системи забезпечення наших Збройних сил високотехнологічними засобами.
- Впровадження нової філософії підготовки та ведення бойових дій, яка враховує обмеження в засобах та способах їх застосування.
- І якнайшвидше опановувати нові бойові можливості.
За його словами, Україна вже володіє можливостями для знищення ворога і забезпечення існування державності.
"Нашою метою має бути використання моменту - максимальне накопичення новітніх бойових спроможностей, які дозволять нам менше ресурсів спрямовувати на нанесення максимальної шкоди ворогу, припинення агресії та захист України від неї в майбутньому", - підкреслив Залужний.