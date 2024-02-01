Залужний: Перед ЗСУ стоїть виклик створити систему технологічного переозброєння

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у своїй колонці для CNN заявив, що перед Збройними силами стоїть виклик щодо створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння, повідомляє Українська правда.

Про це говорить колонка Залужного для CNN.

"Виклик, який стоїть перед нашими Збройними силами, не можна недооцінювати. Він полягає у створенні абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння".

За словами головнокомандувача, з урахування того, чим володіють ЗСУ на даний момент, створення такої системи може бути досягнуто за п'ять місяців.

"Наші партнери дотримуються такої ж думки" , - підкреслив Залужний.

Він вважає, що ці п′ять місяців, зокрема, будуть витрачені на створення відповідної організаційної структури, заповнення та оснащення посад, навчання та підтримку, розбудову допоміжної інфраструктури та логістики, а також розробку доктринальної бази.

При цьому він перерахував проблеми, які стоять на заваді розвитку ЗСУ, серед них, зокрема, нездатність державних інституцій в Україні покращити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів, а також недосконалість нормативно-правової бази в нашій країні і часткова монополізація оборонної промисловості.