ГУР просило Росію віддати тіла нібито загиблих полонених на борту Іл-76

Україна звернулася до російського керівництва щодо повернення 65 тіл нібито загиблих українських військових, яких нібито везли на обмін на борту Іл-76. Цей літак було збито в небі над РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Це надзвичайно складне і драматичне питання (чи відома доля полонених, які, за даними Росії, були на борту ІЛ-76 – ред). І вчорашній обмін – це майже завершення того обміну, який мав бути 24 січня, окрім цього списку 65, яких РФ оголосила загиблими" , – сказав він.

Юсов додав, що в Україні статус цих 65 воїнів не змінювався – вони вважаються військовополоненими.

"Щодо інформації про загибель, то Україна зверталася з запитами і продовжує це робити щодо передачі тіл. Поки що російська сторона на це не йде… Наразі Росія не інтенсифікувала процес, що стосується міжнародного відкритого розслідування" , – додав представник ГУР.

Російська сторона це наразі не коментувала.

Нагадаємо, вранці 24 січня в Бєлгородській області впав Іл-76 — військово-транспортний літак, призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки та вантажів різного призначення. Повідомлялося про десятки загиблих, які були на борту.

Тим часом кремлівські ЗМІ із посиланням на Міноборони РФ пишуть, що на борту Іл-76 нібито були 65 українських військовополонених, яких перевозили для обміну, а також 6 членів екіпажу та троє супроводжуючих. У Росії заявляють, нібито 24 січня готувався великий обмін полоненими, яких везли літаком, і українську сторону нібито про це попередили.