У Сенаті США анонсували голосування за допомогу Україні

Наступного тижня Сенат США голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер, повідомляє Politico.

Шумер повідомив, що текст угоди буде оприлюднено вже в п'ятницю або вже в неділю.

Він планує призначити голосування щодо законопроекту наступного тижня, але не пізніше середи.

"Це дасть членам достатньо часу, щоб прочитати законопроєкт перед голосуванням щодо нього", - заявив Шумер.

Що кажуть республіканці

Пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроектом.

Переговори щодо цих змін у прикордонній політиці відклали голосування за законопроект на кілька місяців, а нещодавно ключові учасники перемовин щодо угоди заявили, що чекають на оцінку Комітету з асигнувань Сенату щодо того, у скільки обійдуться ці зміни в політиці.

Провідний перемовник від Республіканської партії сенатор Джеймс Ланкфорд у четвер заявив, що "є люди, які просили три дні, і є люди, які просили три тижні".

Що ще пише Politico

Видання вказує, що наразі незрозуміло, чи дозволить керівництво Сенату внести поправки до пакета, що може істотно затримати остаточне голосування.

Також досі незрозуміло, чи винесе спікер Палати представників Майк Джонсон доповнення на голосування в Палаті представників, якщо його ухвалить Сенат.

Фіндопомога для України й угода США щодо кордону з Мексикою

У жовтні 2023 року президент США Джо Байден подав до Конгресу законопроєкт обсягом 106 млрд доларів на допомогу Ізраїлю та Україні, а також союзникам в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. З цієї суми 61,3 млрд доларів пропонувалося виділити на Україну, а 14,3 млрд доларів - на Ізраїль.

Однак у грудні Сенат заблокував розгляд цього документу. Причиною стали вимоги республіканців внести до законопроєкту жорсткіший комплекс заходів щодо захисту південного кордону США з Мексикою.

Нещодавно Сенат і Конгрес погодили текст угоди щодо кордону США з Мексикою. Втім Джонсон назвав проєкт угоди "мертвонародженим". Таким чином він натякнув, що республіканська більшість у нижній палаті Конгресу не планує голосувати за документ.