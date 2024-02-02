Помічник депутата німецького Бундестагу працює на ФСБ – розслідування

Російський політтехнолог українського походження Володимир Сергієнко, який обіймає посаду помічника депутата Бундестагу від партії "Альтернатива для Німеччини" казахського походження Євгена Шмідта, був завербований П'ятою службою ФСБ і перебуває в тісному контакті з одним із її співробітників.﻿﻿ Про це йдеться в розслідуванні The Insider та Der Spiegel, повідомляє Українська правда.

Влітку 2023 видання вже повідомляли про контакти Сергієнка з якоюсь людиною в Москві. Наразі журналісти отримали листування помічника депутата в соцмережах та вирахували його контактну особу.

Це полковник ФСБ Ілля Вечтомов. Вечтомов є співробітником Дев'ятого управління П'ятої служби ФСБ — воно є відповідальним за Україну. Він також має паспорт на ім'я Іллі Векшина, яким їздив до Туреччини та Білорусі, де зустрічався із завербованими українськими громадянами. У юності Вечтомов читав реп у складі команди OSIII під псевдонімом Fox.

Згідно з листуванням, Сергієнко звітував про свої дії перед московським куратором, погоджував подальші кроки, а також отримував від нього фінансування. Серед іншого Сергієнко домігся того, щоб парламентська фракція "АдГ" подала позов до Федерального конституційного суду Німеччини про зупинку постачання танків Україні.

Сергієнко працював і з багатьма іншими парламентаріями: наприклад, як з'ясував The Insider, 6 червня 2023 Сергієнко привіз до Сочі політика з АдГ і за сумісництвом президента Асоціації із захисту російськомовних у ФРН Ульріха Ойме. Публічно про подорож не повідомлялося. За кілька місяців до цього все той же Ойме під чуйним керівництвом Сергієнка написав листа Папі Римському, де просив звернути увагу на "гоніння на християн в Україні". Перед відправкою цього листа 12 квітня 2023 року Сергієнко погодив його чернетку російською мовою зі своїм московським куратором, а опублікований він був 14 квітня.

Окрім цього, Сергієнко влаштував виступ депутата Бундестагу, члена Парламентської асамблеї Ради Європи та Федеральної президії АдГ професора Харальда Вайєля із заявою на сесії ПАРЄ, де він сказав, що київська влада відкрито переслідує парафіян Української православної церкви (Московського патріархату). Заява була миттєво розтиражована кремлівськими ЗМІ.

Той самий куратор, який погоджував тексти, забезпечував Сергієнка грошима. Скажімо, про організацію позову до суду Сергієнко писав йому: "Ймовірно, 25 тисяч євро на місяць (орієнтовно два-три місяці на розгляд, стільки ж триватиме судове забезпечення, тобто заборона на постачання). Рахунок виставляє престижне адвокатське бюро, яке об'єднує кількох профільних адвокатів. Додаткові витрати кураторства та представницькі витрати (орієнтовно 10 тисяч євро). ПІБ залучених колег (депутатів Бундестагу) буде надано".

Сергієнко в коментарі Der Spiegel відкинув усі звинувачення, назвавши їх безпідставними і такими, що не відповідають дійсності. Він стверджує, що не знайомий із Вечтомовим, а всі його зв'язки з Росією вигадані.

За даними видання, зараз влада ФРН намагається позбавити Сергієнка німецького громадянства, яке той отримав у листопаді 2022 року. Також йому тимчасово заблокували перепустку до Бундестагу, заборонивши вільно пересуватися по будівлі парламенту.