Курс валют НБУ на 2 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 2 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 1 лютого зріс на 4 коп. до 37.60 за 1 долар.

Євро подешевшав на 4 коп. до 40.67 за 1 євро.

Рубль подешевшав на 3 коп. до 4.16 за 10 рублів.

Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 47.66 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 4 коп. до 43.56 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого впав на 2 коп. до 9.38 за 1 польський злотий.