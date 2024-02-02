Курс валют НБУ на 2 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 2 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 1 лютого зріс на 4 коп. до 37.60 за 1 долар.
Євро подешевшав на 4 коп. до 40.67 за 1 євро.
Рубль подешевшав на 3 коп. до 4.16 за 10 рублів.
Фунт стерлінгів подорожчав на 2 коп. до 47.66 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 4 коп. до 43.56 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого впав на 2 коп. до 9.38 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|37.604 700
|EUR
|Євро
|40.669 500
|RUB
|Рубль
|0.415 880
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47,664 000
|CHF
|Швейцарський франк
|43.561 800
|PLN
|Польський злотий
|9.376 800