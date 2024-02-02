Атака безпілотників: у Кривому Розі пошкоджена підстанція, є відключення
Одна з підстанцій НЕК "Укренерго" зазнала пошкодження у результаті нічної атаки російськими безпілотниками, у Кривому Розі знеструмлені побутові та промислові споживачі, повідомляє Українська правда.
"В ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі".
Повідомляється, що фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання.
Відразу після цього розпочнуться аварійно-відновлювальні роботи.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак додав, що у результаті влучання "Шахеда" сталося знеструмлення двох шахт − під землею залишилися понад 100 робітників.
За словами голови ОВА, станом на 7:30 частину з них вже підняли на поверхню.
Лисак повідомив, що у Криворізькому районі знеструмлені понад 40 тисяч абонентів.
Три "Шахеди" над районом вдалося збили оборонцям з ПвК "Схід".