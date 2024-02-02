Північна Корея вчетверте з початку року запустила крилаті ракети

2 лютого Північна Корея випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя. ﻿﻿ Про це йдеться у повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), повідомляє Українська правда.

Південнокорейські військові заявили, що зафіксували запуск ракет близько 11 ранку з західного узбережжя. Кількість ракет не уточнюється.

Це був четвертий запуск крилатої ракети КНДР цього року.