Північна Корея вчетверте з початку року запустила крилаті ракети
2 лютого Північна Корея випустила кілька крилатих ракет біля західного узбережжя. Про це йдеться у повідомленні Об'єднаного комітету начальників штабів (JCS), повідомляє Українська правда.
Південнокорейські військові заявили, що зафіксували запуск ракет близько 11 ранку з західного узбережжя. Кількість ракет не уточнюється.
Це був четвертий запуск крилатої ракети КНДР цього року.
"Посилюючи наш моніторинг і пильність, наші військові тісно співпрацюють зі Сполученими Штатами, щоб відстежувати додаткові ознаки провокацій Північної Кореї", — йдеться в текстовому повідомленні JCS, надісланому журналістам.