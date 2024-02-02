У НБУ спрогнозували, на скільки зростуть зарплати українців у 2024 році

Реальна зарплата українців (з урахуванням інфляції)у 2023 році зросла на 3,5% після падіння на 11,4% у 2022 році. Цього року реальна зарплата продовжить зростати.﻿ Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Пришвидшення темпів відновлення економіки з 2025 року сприятиме подальшому зростанню реальних заробітних плат, які перевищать свій довоєнний рівень до кінця наступного року" , - йдеться в прогнозі.

НБУ зазначає, що надалі вагомим чинником збільшення зарплат стане посилення конкуренції за робочу силу з закордонними роботодавцями.

Оновлений прогноз НБУ

За даними НБУ, середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросла на 17,1%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,5%.

НБУ прогнозує, що у 2024 році очікується зростання номінальної зарплати на 16,2%, реальної - на 8,7%.

У 2025 році номінальна зарплата зросте на 12,0%, реальна - на 4,9%, у 2026 році номінальна зарплата зросте на 8,2%, реальна - на 2,7%

Безробіття в Україні

Як зазначили в НБУ, унаслідок зростання попиту на робочу силу в умовах обмеженої пропозиції все більше підприємств відчувають брак кваліфікованих працівників. Це також є свідченням структурних змін та посилення диспропорцій на ринку праці. У результаті, за оцінками НБУ, рівень безробіття в IV кварталі 2023 року хоч і знизився порівняно з ІІІ кварталом, але залишався високим.

"Водночас відмінності між окремими категоріями безробітних посилилися. Якщо до повномасштабної війни рівні безробіття для чоловіків та жінок були досить близькими і шок І кварталу 2022 року майже однаково збільшив безробіття серед представників обох статей, то надалі скорочення безробіття серед чоловіків відбувалося значно швидше, що, ймовірно, пов’язано із мобілізаційними процесами" , - йдеться в огляді.

За оцінками НБУ, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці становив 19,0% у 2023 році. НБУ прогнозує, що він впаде до 16,2% у 2024 році, до 13,9% у 2025 році та до 12,2% у 2026 році.

За прогнозом НБУ, попит на робочу силу надалі посилюватиметься на прогнозному горизонті, особливо в міру послаблення безпекових ризиків. Це сприятиме зниженню рівня безробіття. Проте він залишатиметься значним та перевищуватиме свій природний рівень через довгострокові ефекти війни. Зокрема, обмеженою залишатиметься пропозиція робочої сили: у 2024 році через мобілізацію, у наступні роки - через повільне повернення мігрантів з-за кордону. Водночас на ринку праці зберігатимуться диспропорції через зміну структури економіки як унаслідок руйнування під час війни, так і, вірогідно, нерівномірного відновлення галузей та регіонів у повоєнний час.