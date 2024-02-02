РФ за минулу добу втратила понад 800 військових і 46 артсистем – Генштаб

Росія втратила за минулу добу в ході війни проти України приблизно 830 своїх військових, 9 танків, 46 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), катер та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали: