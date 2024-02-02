РФ за минулу добу втратила понад 800 військових і 46 артсистем – Генштаб
Росія втратила за минулу добу в ході війни проти України приблизно 830 своїх військових, 9 танків, 46 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), катер та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 02.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 387 060 (+830) осіб,
- танків − 6 331 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 11 792 (+19) од,
- артилерійських систем − 9 274 (+46) од,
- РСЗВ − 978 (+2) од,
- засобів ППО − 663 (+0) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 146 (+5) од,
- крилатих ракет − 1 847 (+0) од,
- кораблів/катерів − 24 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 316 (+49) од,
- спеціальної техніки − 1 470 (+8) од.