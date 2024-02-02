У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про "демілітаризовану зону" в Україні

Державний департамент Сполучених Штатів висловився щодо заяви російського диктатора Владіміра Путіна створити "демілітаризовану зону" між РФ та Україною. Про це на брифінгу з журналістами заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Європейська правда.

"Я намагаюся зрозуміти, як можна реалізувати демілітаризовану зону між Росією та Україною, коли російські війська зараз перебувають на території України" , – зазначив представник зовнішньополітичного відомства.

За його словами, доволі важко мати демілітаризовану зону, коли російські війська продовжують діяти на українському боці кордону. Він нагадав, що Путін неодноразово давав зрозуміти, що він не змінив своєї мети – завоювати та підкорити Україну.

"Тому я думаю, що якщо РФ справді зацікавлена в демілітаризованій зоні, вона могла б почати з демілітаризації тих частин України, де зараз перебувають російські війська" , – резюмував Міллер.

Днями Путін наголосив на ідеї "демілітаризованої" або "санітарної" зони в Україні, яка, за його словами, виведе російську територію, включно з окупованою Україною, за межі досяжності як фронтових артилерійських систем, так і систем дальнього радіуса дії, наданих Заходом

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що оголошена Путіним мета просунути лінію фронту так, щоб заявлені і фактичні території Росії опинилися за межами досяжності українських вогневих засобів, є розмитою і фактично недосяжною доти, доки існує незалежна Україна, здатна вести бойові дії.