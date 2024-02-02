"Шахеди" поцілили в інфраструктурний об'єкт на Кіровоградщині – Сили оборони

Під час дронової атаки у ніч на 2 лютого російським військам вдалося влучити в інфраструктурний об'єкт у Кіровоградській області. ﻿﻿Про це заявили Сили оборони півдня України, повідомляє Українська правда.

Вночі ворог атакував південні та центральні регіони України дронами-камікадзе типу "Shahed-131/136".

Бойова робота підрозділів ППО тривала близько 6 годин.

5 БпЛА влучно знищено в зоні відповідальності Сил оборони півдня України: З безпілотники – на Кіровоградщині, 2 – на Херсонщині.

Однак ворогу вдалось поцілити в інфраструктурний об'єкт у Кіровоградської області. Люди не постраждали.

Загалом над Україною цієї ночі було знищено 11 із 24 дронів.

У ніч на 2 лютого голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про масовану дронову атаку на Кіровоградщину та сусідні області. Працювала ППО у місті Кропивницькому та Кропивницькому районі.

Одна з підстанцій НЕК "Укренерго" зазнала пошкоджень унаслідок нічної атаки російськими безпілотниками, у Кривому Розі залишилися без світла побутові та промислові споживачі.