Нацбанк очікує зростання цін на бензин у 2024 році

Ціни на пальне в Україні у 2023 році зросли лише на 2,7% через те, що падіння світових цін на нафту компенсувало підвищення податків. Але цього року ціни зростатимуть більш швидко.﻿ Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України за січень 2024 року, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Зниження світових цін на нафту наприкінці року майже нівелювало ефект від повернення оподаткування пального, що діяло до вторгнення" , - йдеться в у звіті.

Однак за прогнозом НБУ, очікуване підвищення цін на нафту навесні 2024 року та помірне зниження надалі зумовлять дещо швидше подорожчання пального цього року - до 13,2%.

"Це матиме непрямий проінфляційний вплив і на вартість транспортних послуг та окремих товарів. Надалі вартість пального стабілізується завдяки поступовому зниженню світових цін на нафту" , - йдеться в у звіті.

Україна з початку війни імпортує майже весь обсяг палива. Основним фактором, який впливає на ціну палива в Україні, є світові ціни на нафту. За 2023 рік ціни впали на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, що призвело до зниження цін на бензин і дизель.

З 1 липня 2023 року в Україні підвищили податки на пальне. Це мало призвести до зростання цін на бензин на 10-12 гривень, на дизельне паливо - на 8-10 гривень. Водночас ефект виявився менш значним.