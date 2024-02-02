Кірбі про 50 млрд від ЄС: Не замінить лідерства США у військовій допомозі Україні

У США привітали домовленість між лідерами ЄС щодо виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро, однак наголосили на важливості американської підтримки у сфері безпеки. Про це на брифінгу сказав коорди﻿натор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що програма підтримки від ЄС для України не призначена для допомоги у сфері безпеки.

"Вона, безумовно, буде вітатися українським народом, без сумніву, тому що вона допоможе полегшити деякі фінансові труднощі, які він вже відчуває. І тому, знову ж таки, ми – ми вітаємо це. Але це не замінить американського лідерства, коли йдеться про допомогу у сфері безпеки" , – підкреслив Кірбі.

Він додав, що адміністрація президента США продовжуватиме закликати Конгрес ухвалити додатковий запит щодо національної безпеки, в якому передбачено понад 60 мільярдів євро саме на військову допомогу Україні.

"Як я вже неодноразово говорив, ця сума була ретельно продумана. Українці потребують її. І нам потрібно, щоб Конгрес схвалив цей запит" , – заявив Кірбі.

Нагадаємо, лідери ЄС у четвер подолали довготривалу опозицію Угорщини і досягли домовленості про виділення макрофінансової допомоги Україні у розмірі 50 млрд євро. Програма розрахована на чотири роки.