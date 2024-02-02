Єрмак та Салліван обговорили ситуацію на передовій та підтримку України

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів чергову телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейком Салліваном, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Відзначив результативність своєї нещодавньої зустрічі із в. о. першого заступника державного секретаря США, заступницею державного секретаря США із політичних питань Вікторією Нуланд та заступником помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крістофером Смітом у Києві" , - заявив він.

Єрмак разом з Салліваном обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російського вторгнення. Зокрема, вони розглянули актуальні потреби української армії.

Своєю чергою, Єрмак акцентував, що кожного дня і ночі українські міста та громади страждають від терористичних повітряних атак Росії, тож потреба у посиленні системи ППО України залишається дуже гострою.

Крім того, Салліван привітав Україну та усю команду президента Володимира Зеленського з рішенням лідерів Євросоюзу про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.

Він зазначив, що адміністрація президента США веде активний діалог з конгресменами обох партій, щоб досягти згоди Конгресу щодо ухвалення фінансування для України.