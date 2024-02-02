Єрмак та Салліван обговорили ситуацію на передовій та підтримку України
Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів чергову телефонну розмову з радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Джейком Салліваном, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Відзначив результативність своєї нещодавньої зустрічі із в. о. першого заступника державного секретаря США, заступницею державного секретаря США із політичних питань Вікторією Нуланд та заступником помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Крістофером Смітом у Києві", - заявив він.
Єрмак разом з Салліваном обговорили поточну ситуацію на фронті та дії Сил оборони України задля відсічі російського вторгнення. Зокрема, вони розглянули актуальні потреби української армії.
Своєю чергою, Єрмак акцентував, що кожного дня і ночі українські міста та громади страждають від терористичних повітряних атак Росії, тож потреба у посиленні системи ППО України залишається дуже гострою.
Крім того, Салліван привітав Україну та усю команду президента Володимира Зеленського з рішенням лідерів Євросоюзу про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.
Він зазначив, що адміністрація президента США веде активний діалог з конгресменами обох партій, щоб досягти згоди Конгресу щодо ухвалення фінансування для України.
"Я висловив подяку Джейку Саллівану, усій команді президента США Джозефа Байдена, обом палатам і партіям Конгресу США та усьому американському народові за постійну увагу та незмінну підтримку України, яка протистоїть російській агресії та бореться на свободу і демократію у Європі", - додав Єрмак.