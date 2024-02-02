На Херсонщині та Запоріжжі РФ зосередила угруповання в понад 70 тисяч – Гуменюк

Загальне угруповання російсько-окупаційних військ на лівому березі Дніпра в Херсонській і Запорізькій областях оцінюється у понад 70 тисяч особового складу.﻿﻿ Про це заявила керівниця об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону 2 лютого, повідомляє Українська правда.

"Вони постійно змінюються і в кількісному, і в якісному складі. Тому що, потерпаючи від невдалих штурмових дій, вони втрачають у кожній штурмовій групі до 70% особового складу. Отже і підрозділи змушені постійно маневрувати і перекидатися на різні напрямки. Зараз загальне угруповання ворога на лівому березі (Херсонщина, Запоріжжя) оцінюється в понад 70 тисяч особового складу і сотні одиниць озброєння та техніки.

Але не всі вони зосереджені безпосередньо вздовж лінії фронту, а й знаходяться у більш глибоких тилах, звідки підтягуються як додатковий ресурс" , – заявила вона.

Щодо ситуації на лівобережжі Дніпра, Гуменюк зазначила, що обстановка там дуже складна, зокрема у тому, що динаміка ворожих штурмів виснажує.

"Якщо позаминулої доби це було тільки три спроби штурмових дій, то минулої вони активізувалися до 13 таких спроб. Але ве ж таки залишається сталою традиція невикористання (ворогом) бронетехніки. Вони намагаються її зекономити до тих моментів, коли з нашого боку буде потужніша робота.