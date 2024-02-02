РФ не отримувала прохання передати тіла нібито загиблих в Іл-76 – Пєсков

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Адміністрація президента Російської Федерації не отримувала від України запиту на передачу тіл військовополонених, які, за твердженням російської сторони, загинули 24 січня в літаку Іл-76 під Бєлгородом, повідомляє Українська правда.

"В адміністрацію президента Росії не надходило звернень від Києва з проханням про передачу тіл полонених, загиблих під час катастрофи Іл-76" , – сказав Пєсков.

Нагадаємо, 1 лютого представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов заявив, що Україна зверталася і продовжує звертатися про передачу тіл з Іл-76, але "російська сторона на це не йде".

Він не уточнив, кому конкретно було адресовано це прохання.

Україна наполягає на проведенні міжнародного розслідування щодо обставин падіння літака Іл-76 і щодо з'ясування, "що ж насправді знаходилося всередині: чи були там люди, чи боєкомплект, хто там був, крім екіпажу", сказав Юсов.

Російська влада стверджувала, що 24 січня в Іл-76 розбилося 74 людини, з яких 65 – це нібито українські військовополонені, яких мали обміняти того дня разом з іще однією групою. Українська влада не має підтверджень і не бачить доказів цього. При цьому українська сторона не заперечує збиття літака, про що заявила РФ.

Серед полонених, які повернулися в Україну в результаті обміну 31 січня, не було тих військових, яких домовлялися обміняти 24 січня і не обміняли після падіння Іл-76.