Румунський прем’єр не погодився з главою Генштабу про підготовку до війни з РФ

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку не погодився із заявою очільника Генштабу Георгіци Влада про необхідність готуватись до можливого поширення російської агресії за межі України, повідомляє Європейська правда.

Чолаку заявив, що Румунія не братиме участі у жодних війнах.

Відповідь Чолаку з'явилася після того, як Георгіца Влад попередив, що румунам слід готуватися до можливості війни, головним чином, якщо Росія досягне успіху в Україні.

"Давайте зберігати спокій, Румунія не вступить у жодну війну" , – сказав румунський прем’єр.

Очільник румунського Генштабу наголошував, що Росія "стала проблемою для світового порядку і для демократії", тож фактично веде війну не просто з Україною, а "з демократичним світом".

"Населення Румунії, як і все населення Європейського Союзу, Європи, повинно хвилюватись, і ми повинні ухвалити відповідні заходи, щоб бути готовими" , – додав він.

Голова румунського Генштабу підкреслив, що в разі перемоги в Україні РФ не зупиниться і, найімовірніше, нападе на Молдову й викличе ескалацію на Західних Балканах.