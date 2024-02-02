Захід має забезпечити поразку РФ в Україні – міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що Захід повинен забезпечити поразку Росії в Україні, інакше ризикує зазнати нападу з боку диктаторських режимів, таких як Китай. Про це британський міністр сказав в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє Європейська правда.

За його словами, "режими, які не вірять в демократію", спостерігають за війною в Україні і можуть почати атакувати західні держави, якщо вирішать, що у них "вичерпався запас міцності".

Говорячи про поїздку до Вашингтона цього тижня, де він зустрівся зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном та Ентоні Блінкеном, державним секретарем США, Шаппс сказав, що Захід повинен "дуже, дуже чітко усвідомити, що це екзистенційна проблема" і йдеться не тільки про Україну.