Залужний розкритикував систему оборонно-промислового комплексу в Україні

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний наголосив на монополізації оборонної промисловості та недосконалості законодавства, які призводять до проблем із виробництвом зброї в Україні.﻿﻿ Про це йдеться в колонці Залужного для СNN, повідомляє Українська правда.

"Ми залишаємося обмеженими недосконалістю нормативно-правової бази в нашій країні, а також частковою монополізацією оборонної промисловості. Це призводить до вузьких місць у виробництві – наприклад, боєприпасів, – що ще більше поглиблює залежність України від союзників у питаннях постачання" , – йдеться в публікації.

Залужний вважає, що Україна має "визнати значну перевагу, яку має ворог у мобілізації людських ресурсів, і те, як це співвідноситься з нездатністю державних інституцій в Україні підвищити рівень укомплектованості наших Збройних сил без застосування непопулярних заходів".

Нагадаємо, в колонці Залужний окреслив три головні цілі, на яких треба зосередити зусилля у війні проти російської агресії, а також заявив, що перед Збройними силами стоїть виклик щодо створення абсолютно нової державної системи технологічного переозброєння.