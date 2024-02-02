У ЗСУ пояснили, чому РФ стала частіше застосовувати балістику для обстрілів
Російські війська стали частіше атакувати Україну балістикою. Причиною є те, що загарбники розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе та крилатих ракет, тому шукають інші методи терору. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, пише Тетяна Степанова, РБК-Україна.
"Противник частіше застосовує ракети, які летять по балістичній траєкторії. Це "Іскандер-М", аеробалістичні ракети "Кинджал", "Х-22" та зенітні керовані ракети С-300", - розповів Ігнат.
Він зазначив, що росіяни розуміють можливості української протиповітряної оборони зі знищення дронів-камікадзе Shahed-136 та крилатих ракет.
"Тому ворог вдається до застосування балістики, яку можуть збивати лише спеціальні засоби, а їх у нас не так багато", - пояснив речник Повітряних сил.