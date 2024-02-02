"Укрпошта" торік збільшила кількість відправлень на 40%

"Укрпошта" у 2023 році наростила кількість відправлень на 40%, привезла 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги, а також у співпраці з "Укрзалізницею" перевезла 15 млн посилок.﻿ Про це заявив віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у Facebook, повідомляє Економічна правда.

На сьогодні "Укрпошта" налічує 27 тисяч точок по всій Україні та близько 40 тисяч працівників.

"Компанія показує стійкі результати. У 2023 році Укрпошта наростила кількість відправлень на 40%. Привезла 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги. У співпраці з Укрзалізницею перевезла 15 млн посилок" , – зазначив Кубраков.

За його словами, завдяки налагоджуванню авіасполучення з США понад 1 млн українських товарів успішно реалізується на американських маркетплейсах.

У 2024 році компанія планує повністю перейти на автоматизований процес сортування посилок і 100% відправлень обробляти за допомогою роботизованих сортувальних ліній.