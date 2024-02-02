Британія вперше за 2016 року проведе випробування ядерної ракети

Велика Британія вперше з 2016 року проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані, повідомляє Європейська правда.

Судноплавні компанії були попереджені про те, що будуть проведені випробування, коли підводний човен HMS Vanguard прибув до Атлантичного океану.

Випробування, в якому буде задіяна боєголовка без ядерного заряду, відбудеться до 4 лютого приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5 900 км.

Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю в 2016 році.

Хоча такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі.