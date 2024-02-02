США невдовзі почнуть удари по іранських цілях в Сирії та Іраку – WSJ

США вже цими вихідними розпочнуть завдавати ударів по цілях по численних цілях в Іраку та Сирії у відповідь на атаку на свою базу в Йорданії, внаслідок якої загинули троє військових. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців, повідомляє Європейська правда.

Цілями американських ударів стануть іранський контингент і об’єкти, зазначили співрозмовники видання.

Крім того, у матеріалі йдеться, що відповідь, яка, як очікується, почнеться вже цими вихідними, буде "багаторівневою".

Вона поєднуватиме військові дії з іншими кроками, які можуть бути скориговані, щоб показати, що Вашингтон не прагне до подальшої ескалації, зазначає видання.

За словами американських посадовців, мета полягає в тому, щоб змусити Іран і його поплічників зменшити кількість нападів по всьому регіону, поки Білий дім і його союзники ведуть переговори про припинення вогню між ХАМАС і Ізраїлем, що, як вони сподіваються, призведе до деескалації напруженості.

Водночас видання наголошує, що Іран надіслав сигнал, що не віддавав наказ про напад на базу США, і попереджаючи, що американські атаки по іранській території або контингенту в регіоні, спонукатимуть його завдати удару у відповідь.