Суд арештував майно екснардепа Царьова на 460 млн гривень
За матеріалами Служби безпеки України суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, який причетний до фінансування збройної агресії Росії, повідомляє Українська правда.
Загальна вартість арештованого майна – 460,6 млн грн.
Йдеться про квартиру у центральній частині Дніпра, земельну ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає Царьов, зазначають в СБУ.
За даними слідства, після захоплення українського півострова Царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства РФ.
Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків".
Крім того Царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру в фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України.
Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії фігуранта як державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.
"Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України", – зазначають в СБУ.