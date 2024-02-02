Німецький журналіст зняв сюжет про життя Маріуполя під російською окупацією

Журналіст суспільного мовника Німеччини ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж, де спотворив картину про життя в окупованому Росією Маріуполі, повідомляє Європейська правда.

У своєму репортажі журналіст висловлює враження, що більшість жителів міста, яке перебуває під окупацією РФ майже два роки, налаштовані проросійськи. Він також розповідає, що місто відбудовується, не наголошуючи на тому, що його зруйнували окупанти.

"Маріуполь – це не місто-привид, я хотів би це чітко прояснити" , – сказав Кьорпер.

В репортажі також йдеться про те, що до окупації РФ у розбомбленому театрі було заборонено грати російською мовою, але "тепер ситуація змінилася".

За його словами, "місто функціонує, працюють магазини та ресторани". Крім того, додав журналіст ZDF, "є опалення, гаряча вода та інтернет".

"Спротив? Я нічого такого не бачу" , – заявив Кьорпер, водночас повідомляючи, що в Маріуполі розселяються росіяни.

Журналіст також розповів, що "місту потрібні люди" для того, щоб там "знову запрацювала економіка".

Водночас телеканал ZDF у матеріалі про репортаж зауважив, що Кьорпер "обрав неоднозначну фразу "місто функціонує", запевнивши, що "виокремлення лише цієї цитати дає лише скорочене уявлення про враження" репортера.

"Натомість Армін Кьорпер описує, як Росія намагається створити враження нормальності та відбудови за допомогою значних фінансових ресурсів" , – йдеться в матеріалі.

ZDF також стверджує, що у своєму репортажі з України він "не залишив жодних сумнівів" у тому, що Маріуполь є територією, незаконно окупованою Росією, і хто є агресором і жертвою у цій війні.

Посол України в Німеччині Олексій Макєєв під постом медіаекспертки Діани Дуцик у Facebook заявив, що поділяє обурення сюжетом ZDF, та додав, що сюжет викликав різко негативну реакцію серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, зокрема в колег Кьорпера з телеканалу.