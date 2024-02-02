Умєров відсторонив керівника департаменту Міноборони, якому оголосили підозру

В Міноборони України відсторонили керівника одного з департаментів. Приводом для цього стала підозра, яку він отримав 27 січня, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Рішенням міністра оборони України Рустема Умєрова від 1 лютого 2024 року, за клопотанням заступника міністра оборони України генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України Тоомас Нахкур відсторонений від виконання службових обов’язків" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, причина відсторонення - оголошення підозри у кримінальному провадженні.

"Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року" , - зазначили в Міноборони.

Розкрадання 1,5 млрд гривень на снарядах

27 січня у колишнього та чинного чиновників Міноборони та менеджерів "Львівського арсеналу" провели обшуки. Посадовців підозрюють у розкраданні майже 1,5 млрд гривень на закупівлі снарядів для ЗСУ.

Власні джерела видання повідомляли, що серед фігурантів - скандально відомий Олександр Лієв, який був керівником Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони. Крім того, обшуки також відбулися й у нинішнього керівника цього департаменту Тоомаса Накхура.