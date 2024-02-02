МЗС України вимагає пояснень від німецького каналу за сюжет з Маріуполя

Міністерство закордонних справ України закликає німецький телеканал ZDF пояснити поїздку свого репортера до окупованого Маріуполя без погодження з Україною. Відповідну заяву опублікував речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє Європейська правда.

Речник наголосив, що "викривлення реальності" не може вважатися журналістською роботою, та що очільник московського бюро ZDF не отримував від Києва згоди на поїздку до Маріуполя і це є порушенням українського законодавства.

"Закликаємо ZDF надати офіційні пояснення. Порушення законодавства України може вплинути на подальшу діяльність цього телеканалу в Україні", – додав Ніколенко.

Нагадаємо, журналіст суспільного мовника Німеччини ZDF Армін Кьорпер, який очолює московське бюро телеканалу, зняв репортаж з викривленою картиною про життя в окупованому Росією Маріуполі.

Перед цим на сюжет відреагував посол України в Німеччині Олексій Макєєв, додавши, що сюжет викликав різко негативну реакцію і серед багатьох знайомих німецьких експертів і журналістів, у тому числі колег Кьорпера з ZDF

За його словами, українське посольство одразу сконтактувало з редакцією і там визнали помилку та запевнили у повазі до територіальної цілісності України.