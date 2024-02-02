Макрон і Зеленський відреагували на загибель французьких волонтерів на Херсонщині

Президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський відреагували на загибель на Херсонщині двох французьких волонтерів внаслідок російського обстрілу, повідомляє Європейська правда.

Макрон назвав обстріл, що спричинив загибель волонтерів, "підлим і негідним вчинком".

"Мої думки з їхніми близькими та постраждалими колегами. Висловлюю солідарність з усіма волонтерами, які долучаються і допомагають населенню" , – додав президент Франції.

Зеленський зазначив, що це чергове свідчення того, що російський терор "не знає кордонів і не розрізняє між громадянами різних країн", а Україна завжди буде вдячною французьким волонтерам, які приїхали допомагати.

"Мої співчуття їхнім близьким. Бажаю швидкого одужання іншим, хто постраждав внаслідок цього жахливого обстрілу" , – додав він.

Нагадаємо, увечері 1 лютого очільник Херсонської ОВА повідомив, що внаслідок російського обстрілу у Бериславі загинули двоє волонтерів-громадян Франції і ще троє їхніх колег отримали поранення, постраждав також активіст українського представництва організації.