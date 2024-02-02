Українська економіка цьогоріч зросте лише на 3,6% – прогноз НБУ

Національний банк очікує, що цьогоріч зростання економіки сповільниться до 3,6%, однак надалі знову пришвидшиться.﻿ Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, повідомляє Економічна правда.

"Завдяки вищим, ніж очікувалося, врожаям пізніх культур, а також більшій адаптивності населення та бізнесу до кризових умов НБУ поліпшив оцінку зростання реального ВВП у 2023 році з 4,9% до 5,7%. Вагомим чинником була і м'яка фіскальна політика, яка сприяла пожвавленню споживчого та інвестиційного попиту" , - зазначає Нацбанк.

Цьогоріч реальний ВВП надалі зростатиме, але повільнішими темпами (3,6%).

Відновлення підтримуватимуть м'яка фіскальна політика, подальше пожвавлення внутрішнього попиту, а також розширення логістичних потужностей.

Водночас все ще високі безпекові ризики та масштабність втрат і руйнувань обмежуватимуть економічне зростання.

Крім цього, стримуючий вплив матиме й імовірне скорочення врожаїв після минулорічних рекордів урожайності.

"У 2025–2026 роках зростання економіки пришвидшиться до 5,8% та 4,5% відповідно. Зниження безпекових ризиків зумовить загальне поліпшення очікувань, дасть змогу оптимізувати логістику та налагодити виробничі процеси" , - очікують в регуляторі.

Також зберігатиметься стимулюючий вплив фіскальної політики. Однак наслідки війни, зокрема значні руйнування та диспропорції на ринку праці, стримуватимуть економічне відновлення.