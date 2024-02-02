Канада й Україна заснують коаліцію для повернення українських дітей з РФ

Канада і Україна заснують міжнародну коаліцію, яка працюватиме над поверненням в Україну дітей, примусово вивезених з окупованих територій до інших окупованих регіонів чи у Росію. Про це на спільному брифінгу у Києві оголосили міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі та очільник МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє Європейська правда.

"Важливість повернення дітей не можна недооцінювати. Це питання нашої людяності. Тож пізніше сьогодні Канада і Україна започаткують нову міжнародну коаліцію з повернення українських дітей" , – зазначила Мелані Жолі.

За її словами, у рамках цього механізму планується співпрацювати з багатьма країнами світу, усіх регіонів, і через них намагатися тиснути на Москву.